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UFC Vegas 36: победа Пимблетта, поражение Тилла и другие результаты

04:57

В ночь на 5 сентября в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 191 (UFC Vegas 36).

Средний вес: Дерек Брансон (США) победил Даррена Тилла (Англия) — сабмишен (удушение сзади), 3-й раунд, 2:13.

Тяжелый вес: Том Аспиналл (Англия) победил Сергея Спивака (Молдавия) — ТКО, 1-й раунд, 2:30.

Полусредний вес: Алекс Мороно (США) победил Давида Заваду (Германия) — единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Халил Роунтри (США) победил Модестаса Букаускаса (Англия/Литва) — КО (сайд-кик в бедро), 2-й раунд, 2:30.

Легкий вес: Падди Пимблетт (Англия) победил Луиджи Вендрамини (Бразилия) — ТКО, 1-й раунд, 4:25.

Наилегчайший вес (женщины): Молли Маккэн (Англия) победила Джи Ен Ким (Южная Корея) — единогласное решение судей.

Легчайший вес: Джейк Шор (Уэльс) победил Людвика Шолиняна (Украина) — единогласное решение судей.

Легкий вес: Джулиан Эроса (США) победил Чарльза Жордана (Канада) — единогласное решение судей.

Средний вес: Марк-Андре Баррио (Канада) победил далчу Лунгиамбулу (ДР Конго) — единогласное решение судей.

Лучшее выступление вечера: Падди Пимблетт, Том Аспиналл.

Лучший бой вечера: Молли Маккэн — Джи Ен Ким.

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Илья Андреев все материалы автора

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