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Сегодня, 14:20

Шавкат Рахмонов: «Махачев может рискануть и пойти в 77 кг. Хабиб бы не стал рисковать»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА» поделился мнением о возможном подъеме в полусредний вес Ислама Махачева.

— Еще один боец, который может появиться в вашей категории, Ислам Махачев

— Он конкуренцию многим [даст]. Но 77 — это другая категория, там надо посмотреть, как ударка, как борьба. Ну, посмотрим. Если он поднимется, посмотрим (смеется). Но он будет вряд ли подниматься. Хотя Ислам, конечно, рискануть может. Рискануть может он. Хабиб не рисковал бы (смеется).

— Просто Ислам еще и высокий, для 77, мне кажется, он нормально подходит

— Сколько у него рост?

— 180, по-моему, даже 182 см.

— Ну да, конечно, это нормально. Ну он топовый боец, конечно, даже если в 77 будет, многим конкуренцию даст. Самое главное — ему сначала Волкановского надо выиграть (смеется). Волкановский очень неудобный, маленький, плотный соперник.

Поединок Махачева и Волкановски пройдет 12 февраля в Перте, Австралия, на UFC 284.

Ислам Махачев
ММА
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