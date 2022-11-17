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Сегодня, 14:35

Шавкат Рахмонов: «Хабиб и Махачев очень хороший геймплан всегда делают. В этом они одни из лучших»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов отметил сильную сторону команды Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб и Ислам Махачев — они очень хороший геймплан делают, в этом деле они одни из лучших, — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА». — Не просто выходят, как Майкл Чендлер и Порье рубиться (смеется). Они очень грамотно работают, насчет этого никаких вопросов нет. Я их смотрю всегда, их бойцы четко по плану действуют. У них как бы очень высокий уровень насчет подхода. Высший уровень».

22 октября Махачев задушил Чарльза Оливейру на UFC 280 и стал новым чемпионом в легком весе.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
ММА
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