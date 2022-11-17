Роберт Уиттакер: «Перейра — чертов гигант. Кто вообще его выпустил?»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) предполагает, что он сможет победить Алекса Перейру (7-1), несмотря на размеры бразильца.

«Могу лишь сказать, что мне будет комфортнее драться с Перейрой, чем с Адесаньей потому, что он просто стоит и продвигается вперед, — сказал Уиттакер на пресс-конференции перед турниром UFC 284. — Его стиль ведения боя дает мне преимущества. Но, стоит отметить, вы вообще видели габариты этого парня? Он — чертов гигант. Исраэль довольно большой, он выглядит высоким и долговязым. Но когда ты смотришь на Перейру, то черты лица этого парня еще крупнее. У него огромные ступни, кисти и предплечья. Кто вообще его выпустил? Но, как бы то ни было, я думаю, что смогу с ним справиться».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Уиттакер проведет следующий бой против Пауло Косты (14-2) 11 февраля 2023 года на UFC 284 в Перте, Австралия.