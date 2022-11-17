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Шавкат Рахмонов: «На бой Чимаева и Ковингтона не буду просыпаться. В записи посмотрю»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА» рассказал, почему не просыпается на ночные бои UFC.

— Ты прям проснулся под бой [Адесанья-Перейра]?

— Не, в записи смотрел. Я редко, бывает, просыпаюсь. Если с кем-то, с друзьями болеем, тогда могу посмотреть. А так я не любитель смотреть, рано проснуться. Я сам боец, че мне на них смотреть? (смеется)

— Бой Чимаев — Ковингтон — из того разряда, чтобы ты проснулся на него?

— Нет, тогда тоже не буду. Я же говорю, не смотрю особо, че мне смотреть? (смеется). Я крепко спал короче, там чето пишут: «О, как дрался», а я: «Да потом посмотрю». И все.

ММА
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