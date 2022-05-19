Рафаэль Физиев: «Я уже готовлюсь к бою с Исламом Махачевым»

29-летний Рафаэль Физиев (11-1), который занимает 10-ю строчку рейтинга легкого веса UFC и идет на серии из пяти побед, уверен, что следующим чемпионом UFC в легком весе станет Ислам Махачев (22-1).

«Думаю, что Ислам — следующий чемпион в легком весе, — сказал Физиев в интервью Submission Radio. — Когда я думаю о поясе, то думаю об Исламе. Я уже готовлюсь к поединку с ним. Уверен, что он является лучшим легковесом на данный момент. У него хорошая стойка, реакция, борьба и грэпплинг. Плюс он ментально силен и у него большая фан-база».

Физиев следующий бой проведет против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) на UFC Fight Night 9 июля в Лас-Вегасе, США.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.