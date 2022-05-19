Анатолий Токов ответил на критику Шлеменко: «Он, наверное, лучший боец России»

Средневес Bellator Анатолий Токов (30-2) не согласен с критикой Александра Шлеменко (61-13), который заявил, что Токов не сможет одолеть Мусаси.

«Я слышал, что Саня говорил, что Токов Мусаси не соперник... Мол Саша сказал: «Я Мусаси выиграю, а Токов — не тот уровень», — отметил Токов в интервью YouTube-каналу «Hustle MMA». — Вот это я слышал. Ну... мнение Саши, извините меня... Я главный претендент на пояс, а Саша лучший боец... в России, наверное (смеется)».

Также Токов добавил, что, несмотря на победу над такими популярными бойцами, как Шлеменко и Магомед Исмаилов (17-3), он не собирается участвовать в трэш-токе.

«Не люблю все эти трэш-токи и все такое... Чисто нравится в футбол поиграть, на рыбалку съездить, с семьей мяса пожарить (смеется)», — резюмировал Токов.

Токов идет на серии из 6 побед. В последнем поединке он одолел Шарафа Давлатмуродова (18-4) раздельным решением судей 23 октября на Bellator 269 в Москве.