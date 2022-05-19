Джуниор Дос Сантос: «Я, как и Хабиб, считаю Федора Емельяненко величайшим в истории»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос (21-9) отреагировал на заявление Хабиба Нурмагомедова (29-0) о том, что, в случае победы Дос Сантоса над Йорганом Де Кастро (8-3) на EFC 47, бразилец может получить бой с Федором Емельяненко (40-6).

«Думаю, что Йоргану Де Кастро будет хуже после этого заявления, потому что я буду еще больше мотивирован, чтобы показать хорошее выступление, — сказал Дос Сантос на пресс-конференции перед EFC 47. — Я являюсь давним фанатом Федора. И я, также как и Хабиб, считаю его величайшим. Его время было волшебным. Он все время дрался с большими именами. В то время я еще даже не выступал. Когда я тренировался с известными бойцами, я все равно мечтал о встрече с Федором. И самая значимая цель, которую я хочу получить, — это бой с Федором. Услышать такое от Хабиба просто невероятно».

Дос Сантос подерется с Де Кастро 20 мая на EFC 47 в Майами, США.

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в 1-м раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.