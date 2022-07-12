Рафаэль Физиев поднялся на 7-ю строчку рейтинга UFC в легком весе

29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) поднялся с 10-й на 7-ю строчку рейтинга UFC в легком весе после победы над Рафаэлем дос Аньосом (31-14) на UFC on ESPN 39. Дос Аньос опустился на 8-ю строчку, Матеуш Гамрот (21-1) — на 9-ю, в то время как Арман Царукян (18-3) поднялся на 10-ю. В свою очередь Тони Фергюсон (23-5) опустился на 11-ю строчку.

В рейтинге тяжелого веса молдаванин Александр Романов (16-0) поднялся с 13-й на 12-ю строчку рейтинга. В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории Алджамейн Стерлинг (21-3) поднялся на одну строчку — с 7-й на 6-ю, опустив Дастина Порье (28-7) на 7-ю строчку.