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Сегодня, 10:16

Рафаэль Физиев поднялся на 7-ю строчку рейтинга UFC в легком весе

Давид Хачатрян
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29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) поднялся с 10-й на 7-ю строчку рейтинга UFC в легком весе после победы над Рафаэлем дос Аньосом (31-14) на UFC on ESPN 39. Дос Аньос опустился на 8-ю строчку, Матеуш Гамрот (21-1) — на 9-ю, в то время как Арман Царукян (18-3) поднялся на 10-ю. В свою очередь Тони Фергюсон (23-5) опустился на 11-ю строчку.
В рейтинге тяжелого веса молдаванин Александр Романов (16-0) поднялся с 13-й на 12-ю строчку рейтинга. В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории Алджамейн Стерлинг (21-3) поднялся на одну строчку — с 7-й на 6-ю, опустив Дастина Порье (28-7) на 7-ю строчку.

Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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