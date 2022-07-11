Абдель-Азиз: «Усман может стать чемпионом UFC в тяжелом весе»

Известный менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз заявил, что действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман способен завоевать пояс чемпиона в тяжелом весе.

«Камару Усман — лучший боец в полусреднем и среднем весах. Прямо сейчас ему по силам стать чемпионом хоть в тяжелом дивизионе», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Поясом чемпиона UFC в тяжелом весе владеет камерунец Фрэнсис Нганну.

На счету Усмана 20 побед и 1 поражение.