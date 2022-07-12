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Сегодня, 10:21

Блогер Саша Стоун вызвал Коваленко на бой: «Он представитель колхозной школы»

Блогер Саша Стоун вызвал на поединок бойца ММА и блогера Святослава Коваленко
Руслан Минаев
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Блогер Саша Стоун заявил, что хочет устроить поединок с бойцом и блогером Святославом Коваленко.

«Я отношусь к Святославу достаточно нейтрально. Я не могу сказать, что он прямо какой-то дерзкий гопник. Наоборот, мне кажется, что это милый парень со двора такой, всегда безобидный. Но тем не менее он отличается своей духовитостью.

Я вам скажу, что Свят — это тот самый представитель колхозной школы, от которого можно ожидать чего угодно. С такими оппонентами всегда драться сложнее всего. Ты не знаешь, что можно ожидать. Эти колхозные удары, как мельница, могут прилететь отовсюду», — цитирует Стоуна РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что 5 августа РЕН ТВ покажет бой известных бойцов Джеффа Монсон и Вячеслава Дацика.

Источник: https://ren.tv/news/sport/999373-boets-mma-sasha-stoun-zaiavil-chto-kovalenko-deretsia-kak-kolkhoznik
ММА
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