Кори Сэндхаген подерется с Сонгом Ядонгом 17 сентября на UFC Fight Night

30-летний Кори Сэндхаген (14-4), занимающий четвертую строчку рейтинга легчайшего веса UFC, следующий бой проведет против 24-летнего проспекта из Китая Сонга Ядонга (19-6), занимающего 10-ю строчку рейтинга, 17 сентября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Бой пройдет пять раундов и станет главным событием вечера. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Сэндхаген идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Петру Яну (16-3) единогласным решением судей 30 октября 2021 года на UFC 267 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ядонг, напротив, идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел Марлона Мораеса (23-10) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 12 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.