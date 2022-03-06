Рафаэль Дос Аньос: «Надеюсь, Масвидаль выиграет, и мы подеремся за его BMF-пояс»

Бразильский боец Рафаэль дос Аньос прокомментировал победу над своим соотечественником Ренато Мойкано на турнире UFC 272.

«Спасибо Мойкано, что взял бой на коротком уведомлении, многие ребята убежали, но он взял бой на 5-дневном уведомлении. Я тренировался к Физиеву, у него муай-тай-стиль, а Мойкано — очень сильный грэпплер.



Я чувствовал небольшую ржавчину после простоя. Насколько я знаю, теперь я выхожу на первое место в истории UFC по количеству проведенного времени в октагоне. Фрэнки Эдгар был впереди, но после 5 раундов сегодня, думаю, я опережаю его. Что дальше? Надеюсь, Хорхе Масвидаль выиграет сегодня и мы подеремся за пояс BMF».

Дос Аньос победил Мойкано единогласным решением судей (49-45, 49-44, 50-44). Главным поединком турнира UFC 272 станет бой Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.