Валентина Шевченко считает, что глава UFC Уайт хочет возвращения Хабиба

Чемпионка UFC Валентина Шевченко выразила мнение, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт хочет возвращения российского бойца Хабиба Нурмагомедова в спортивную организацию.

«Думаю, Дана действительно хочет, чтобы Хабиб вернулся, — приводит слова Шевченко ТАСС. — Почему нет? Но здесь сложно говорить, потому что мы не знаем, какие мысли у Хабиба именно сейчас. Возможно, он просто хочет немного отдохнуть для того, чтобы потом вернуться. Возможно, нет».

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) 32-летний Хабиб одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он остановился на рекорде 29 побед и 0 поражений.