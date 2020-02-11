«Просто люблю этот город». Хабиб наслаждается видом Махачкалы

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем официальном Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлен вид на Махачкалу с возвышенности.

— После хорошей пробежки. Просто люблю этот город, — подписал фотографию Нурмагомедов.

Боец готовится к своему ближайшему бою с с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля в Нью-Йорке. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.