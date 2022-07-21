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Сегодня, 18:15

Хрюнов считает, что Емельяненко больше не стоит выходить на профи ринг

Руслан Минаев
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Промоутер Владимир Хрюнов считает, что Александру Емельяненко больше не стоит выходить на профессиональный ринг.

«Я бы ни за что не взялся организовывать поединок с Дациком, потому что вижу, как в последнее время тяжело, с точки зрения здоровья, дается работа Александру Емельяненко. Я бы его использовал в другом качестве — в качестве ментора, человека, который может мотивировать. Но для меня Александр уже не боец. Это все осталось в прошлом. Я бы сделал все возможное, чтобы этого боя не было, а Александра пригласил бы работать у нас на телеканале», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко следующий бой должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/xryunov-rasskazal-v-kakoi-roli-emelyanenko-budet-poleznee-cem-v-roli-boica-43876/
Бокс
Александр Емельяненко
Владимир Хрюнов
ММА
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