Хрюнов считает, что Емельяненко больше не стоит выходить на профи ринг

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что Александру Емельяненко больше не стоит выходить на профессиональный ринг.

«Я бы ни за что не взялся организовывать поединок с Дациком, потому что вижу, как в последнее время тяжело, с точки зрения здоровья, дается работа Александру Емельяненко. Я бы его использовал в другом качестве — в качестве ментора, человека, который может мотивировать. Но для меня Александр уже не боец. Это все осталось в прошлом. Я бы сделал все возможное, чтобы этого боя не было, а Александра пригласил бы работать у нас на телеканале», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко следующий бой должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.