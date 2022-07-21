Боец ММА Вячеслав Дацик отреагировал на слова своего оппонента американца Джеффа Монсона.

Ранее Монсон заявил, что он больше русский, чем Дацик.

«Джефф, прежде чем говорить, кто больше русский, сначала выучи русский язык. Для русского ты слишком много говоришь по-английски. Но мы тоже умеем», — сказал Дацик в соцсети.

Бой между Монсоном и Дациком пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.