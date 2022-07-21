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21 июля, 23:09

Дацик ответил Монсону: «Прежде чем говорить, кто больше русский — выучи русский язык»

Дацик отреагировал на слова Монсона
Руслан Минаев
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Боец ММА Вячеслав Дацик отреагировал на слова своего оппонента американца Джеффа Монсона.

Ранее Монсон заявил, что он больше русский, чем Дацик.

«Джефф, прежде чем говорить, кто больше русский, сначала выучи русский язык. Для русского ты слишком много говоришь по-английски. Но мы тоже умеем», — сказал Дацик в соцсети.

Бой между Монсоном и Дациком пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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