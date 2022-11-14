Промоутер Арутюнян рассказал, будет ли Никита Джигурда проводить бои в ММА

Глава лиги смешанных единоборств «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, почему популярный артист и шоумен Никита Джигурда больше не дерется в октагоне лиги.

«Да, Никита Борисович действительно удивил всех своей формой, но главным бойцом я бы его не называл. Все-таки в первую очередь он артист. Куда пропал Джигурда и будет ли он драться? После выступления на «Нашем Деле» одна из кинокомпаний предложила Никите хорошую роль, и он сконцентрировался на своей кинокарьере, — приводит слова Арутюняна «КП Спорт».

Джигурда провел победные поединки по правилам смешанных единоборств с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и шоуменом Отаром Кушанашвили. Также 61-летний шоумен потерпел поражение от блогера Александра Шпака и Бари Алибасова-младшего на Epic FC.