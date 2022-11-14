Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:29

Промоутер Арутюнян рассказал, будет ли Никита Джигурда проводить бои в ММА

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава лиги смешанных единоборств «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, почему популярный артист и шоумен Никита Джигурда больше не дерется в октагоне лиги.

«Да, Никита Борисович действительно удивил всех своей формой, но главным бойцом я бы его не называл. Все-таки в первую очередь он артист. Куда пропал Джигурда и будет ли он драться? После выступления на «Нашем Деле» одна из кинокомпаний предложила Никите хорошую роль, и он сконцентрировался на своей кинокарьере, — приводит слова Арутюняна «КП Спорт».

Джигурда провел победные поединки по правилам смешанных единоборств с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и шоуменом Отаром Кушанашвили. Также 61-летний шоумен потерпел поражение от блогера Александра Шпака и Бари Алибасова-младшего на Epic FC.

Источник: КП Спорт
Никита Джигурда
0
Читайте также
Туктамышева выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой
«Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец UFC хочет побить Мэттью Макконахи

Шаблий оценил шансы Усмана Нурмагомедова в поединке с Патрики Фрейре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости