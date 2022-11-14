Шаблий оценил шансы Усмана Нурмагомедова в поединке с Патрики Фрейре

Российский боец ММА Александр Шаблий поделился ожиданиями от поединка между бразильцем Патрики Фрейре с Усманом Нурмагомедовым на турнире Bellator 288. Бой пройдет 19 ноября в Чикаго (США).

«Чемпионство Фрейре является для меня большим вопросом. Я согласен, что Усман фаворит в этом бою и должен победить, хотя у него не было хорошей оппозиции, чтобы увидеть его с крепкими ребятами. Я не вижу в «Питбуле», что может помочь ему в бою с Усманом. У него нет защиты от борьбы, его не назовешь высококлассным ударником. У него есть хороший нокаутирующий удар с правой и левой руки, но этот удар еще надо донести. Плюс он также не дрался полтора года. Поэтому считаю, что все шансы на стороне Усмана», — приводит слова Шаблия mma.metaratings.ru.

Для Фрейре противостояние с Нурмагомедовым станет первой защитой пояса.

У 36-летнего Фрейре в ММА — 24 победы и 10 поражений. На счету 24-летнего Нурмагомедова — 15 побед в 15 боях.