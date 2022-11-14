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Сегодня, 16:15

Боец UFC хочет побить Мэттью Макконахи

Давид Хачатрян
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Непобежденный полулегковес UFC Брайс Митчелл (15-0) сообщил, что он не прочь поколотить известного актера и экс-кандидата в губернаторы штата Техас Мэттью Макконахи.

«С кем я хочу подраться? С Мэтью Макконахи. Я не ненавижу этого парня, просто мне хочется спустить его с небес, — сказал Митчелл в интервью Джеймсу Линчу. — Такие, как он, хватаются за власть, а потом говорят: «Нам нужно запретить оружие, потому что в школах стрельба». Он голосовал за какой-то закон о возрасте, с которого можно владеть винтовкой.

Он снялся во многих фильмах с оружием, и говорит нам, что мы не может владеть оружием для защиты своих земель... Я думаю, Мэтью Макконахи несет бред. Не думаю, что он продержался бы долго в такой организации, как UFC».

Митчелл следующий бой проведет против Илии Топурии (12-0) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

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