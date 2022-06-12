Петр Ян поздравил Валентину Шевченко с защитой титула UFC

Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) поздравил Валентину Шевченко (23-3) с 7-й защитой титула UFC в наилегчайшем весе в бою против Таилы Сантос (19-2) на UFC 275.

«Валя, поздравляю с победой», — написал Ян в соцсетях, а также добавил: «Умница».

Шевченко победила Сантос раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

34-летняя Шевченко владеет чемпионским поясом с декабря 2018 года.