Ган раскрыл план на бой с Нганну, рассказав о главном оружии соперника

Непобежденный французский тяжеловес Сирил Ган поделился ожиданиями от поединка против чемпиона UFC в тяжелом весе камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Каждый раз, когда я вхожу в клетку, я знаю, что могу выиграть бой, но я также должен понимать, что меня могут нокаутировать. Самая большая угроза, которая исходит от Фрэнсиса, — это его мощь. Он знает, как ею пользоваться. Вот почему он действительно опасен и уверен в своей мощи, — сказал Ган BJPenn.com. — Моя первая задача будет заключаться в том, чтобы контролировать дистанцию... Я начал заниматься ММА около четырех лет назад. Тогда моя тактика состояла в том, чтобы держать оппонентов на дистанции, чтобы избежать борьбы, партера и всего остального. Сегодня это мое главное оружие, и оно поможет мне противостоять Фрэнсису».

«Все возможно. Я не знаю точно, что я собираюсь делать. Если я сочту нужным перевести его на землю, то так и сделаю. Если появится возможность, то я одержу досрочную победу над ним. Я все еще остаюсь непобежденным бойцом, в то время как Фрэнсис проигрывал, но никто из его соперников не смог одержать досрочную победу».

Ган и Нганну возглавят турнир UFC 270, который состоится в ночь на 23 января Анахайме (США). На счету Гана 10 побед в 10-ти поединках, у Нганну — 16 побед и 3 поражения.