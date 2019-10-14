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Президент UFC хочет реванша Нурмагомедова с Макгрегором

10:39

Президент UFC Дана Уайт рассказал про ближайшие планы в отношении чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. По его словам, он бы хотел реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

— Макгрегор — один из трех сильнейших бойцов мира, — приводит слова Уайта TMZ. — Он очень хочет реванша с Хабибом. Но Нурмагомедов сначала будет драться с Тони Фергюсоном. Посмотрим, что получится из этого. Хочу ли увидеть бой именно с Макгрегором? Конечно. Если именно этот бой хочет Конор, то я в деле.

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