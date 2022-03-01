Дана Уайт: «Бой Чимаева против Бернса состоится 9 апреля»

Дана Уайт подтвердил, что поединок между Чимаевым и Бернсом состоится 9 апреля

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с бразильцем Гилбертом Бернсом состоится 9 апреля на турнире UFC 273.

Поединок пройдет в рамках турнира UFC 273, который состоится в городе Джексонвилл, штат Флорида, США.

27-летний Хамзат Чимаев в октябре прошлого года одержал четвертую досрочную победу в UFC, финишировав удушением сзади в первом раунде Ли Джинлианга.

Бернс становился претендентом на пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В феврале 2021-го он проиграл действующему обладателю титула Камару Усману.