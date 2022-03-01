Дос Аньос: «Махачев не заслуживает бой за титул»

Бразильский легковес UFC Рафаэль Дос Аньос (30-13) считает, что Ислам Махачев (22-1) не должен быть следующим претендентом на титул UFC в легком весе, потому что он не дрался с топовыми соперниками.

«Бобби Грин принял бой на коротком уведомлении, чтобы забрать свой чек, — сказал Дос Аньос в интервью The MMA Hour. — И он это сделал. Он вышел в клетку, получил деньги за бой и ушел. Парень дрался всего две недели назад, а мы знаем, как тяжело готовиться к бою. Бобби Грин спас кард и забрал деньги, вот и все. Не думаю, что Ислам заслуживает бой за титул. Да, у него 10 побед, но посмотрите на тех, с кем он дрался. Он не дрался ни с одним топовым соперником. Он должен был драться с Бенилом Дариушем, но тот получил травму».

Также бразильский боец уверен, что никто из рейтинговых бойцов не примет с ним бой на коротком уведомлении. «Как я уже говорил, я в игре, — заявил бразилец. — Я буду драться, кто бы не вышел против меня в клетку. Я дерусь. Я боец. Я здесь, чтобы размазать кого-нибудь в эту субботу. Эти ребята не хотят драться со мной. Чтобы выйти против меня, им якобы нужно пройти полный лагерь и все в таком духе. Никто из них не хочет выйти против меня».

Легковес UFC Рафаэль Физиев (11-1) снялся с боя против Дос Аньоса на UFC 272, который должен был пройти 7 мая. По словам журналиста Ариэля Хельвани, у Физиева обнаружен ковид.

(Давид Хачатрян)