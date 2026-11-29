Овчинников обыграл Евсеева и увел «Локомотив» из зоны стыков
Овчинников против Евсеева — прямо афиша-ностальгия для болельщиков «Локомотива». Будучи футболистами, Сергей Иванович и Вадим Валентинович привыкли решать только максимальные задачи. Однако сейчас цели у них более приземленные. Махачкалинцам нужно как можно дальше отодвигаться от зоны стыков, а железнодорожникам — выбираться из нее.
Уровень ответственности зашкаливает, но к очной встрече соперники подошли в хорошем тонусе. «Локо» прервал черную серию, выиграв в первом матче под началом Овчинникова у «Родины». «Динамо» же вслед за долгожданной победой в Калининграде в прошлом туре в концовке оставило без победы «Спартак».
И в Черкизове гости тоже начали здорово. Правда, сначала едва не пропустили в первой же атаке, но Руденко после передачи Бабкина пробил из центра штрафной в тот угол, где находился Магомедов. Зато гости своим шансом воспользовались идеально, а к защитникам красно-зеленых осталось много вопросов. Во-первых, в момент подачи Сундукова они позволили Хоссейннеджаду пробить головой. Во-вторых, не помешали Кузяеву добить в сетку отскочивший от штанги мяч.
Дебют для хозяев получился в стиле кризисной команды, однако реакция на случившееся получилась образцовой. «Локо» атаковал значительную часть первого тайма, демонстрируя желание, хорошее движение и понимание, чего он хочет. Перспективных подходов хватало, а успех принес стандарт, причем Комличенко что-то подсказал выполнявшему подачу Титкову и спустя мгновение забил, замкнув дальнюю штангу благодаря скидке Морозова.
К перерыву москвичи вполне могли выйти вперед, и если дальний удар Руденко не стал проблемой для вратаря, то в концовке тайма Магомедов выдал эффектный сейв, ногой остановив удар выскочившего фактически один на один Пиняева. А ведь это была заявка на очень красивый гол: Сергей сам завязал комбинацию, потом выполнил забегание в штрафную под тонкую передачу Титкова и наносил завершающий удар шведкой.
Показательно, что по такой игре Евсеев сделал в перерыве две замены, выпустив на поле Миро и Джабраилова. Причем второй тайм, как и первый, мог начаться с гостевого гола. Хоссейннеджад выскочил один на один и обыграл вратаря, но пожар потушил преследовавший иранца Ненахов. Тут же неприятный удар Кузяева пришлось останавливать Митрюшкину. Два отличных шанса, а забил в ответ на эти выпады «Локомотив». Вдохновенно игравший Пиняев слева закрутил мяч к площади ворот точно на голову Руденко, а если бы не Магомедов, по истечении часа игры Комличенко мог оформить дубль.
Мог забивать не попавший в угол Фассон, но, так как перевес хозяев оставался минимальным, напряженной концовки избежать не удалось. Даже дополнительный защитник в лице Ньямси не являлся гарантией полного спокойствия. Так, Лесовой опасно стрелял с линии штрафной в ближний угол, а Ражаб Магомедов промахнулся, атакуя с разворота при подаче углового. «Локо», еще недавно державший все под контролем, периодически прижимался к воротам. Не сам — его заставляли это сделать активизировавшиеся в концовке махачкалинцы.
Но москвичи выстояли, выиграв и второй матч чемпионата под началом Овчинникова. Его подопечные ушли из зоны стыков, отправив туда «Динамо». Теперь это головная боль Евсеева.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|16
|10
|3
|3
|24-14
|33
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|16
|4
|7
|5
|19-23
|19
|
10
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
11
|Локомотив
|16
|4
|5
|7
|19-22
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
13
|Динамо Мх
|16
|5
|2
|9
|19-29
|17
|
14
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|0 : 0
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|2 : 1
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4