Овчинников обыграл Евсеева и увел «Локомотив» из зоны стыков

Важнейшая победа железнодорожников.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

29 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Овчинников против Евсеева — прямо афиша-ностальгия для болельщиков «Локомотива». Будучи футболистами, Сергей Иванович и Вадим Валентинович привыкли решать только максимальные задачи. Однако сейчас цели у них более приземленные. Махачкалинцам нужно как можно дальше отодвигаться от зоны стыков, а железнодорожникам — выбираться из нее.

Уровень ответственности зашкаливает, но к очной встрече соперники подошли в хорошем тонусе. «Локо» прервал черную серию, выиграв в первом матче под началом Овчинникова у «Родины». «Динамо» же вслед за долгожданной победой в Калининграде в прошлом туре в концовке оставило без победы «Спартак».

И в Черкизове гости тоже начали здорово. Правда, сначала едва не пропустили в первой же атаке, но Руденко после передачи Бабкина пробил из центра штрафной в тот угол, где находился Магомедов. Зато гости своим шансом воспользовались идеально, а к защитникам красно-зеленых осталось много вопросов. Во-первых, в момент подачи Сундукова они позволили Хоссейннеджаду пробить головой. Во-вторых, не помешали Кузяеву добить в сетку отскочивший от штанги мяч.

Дебют для хозяев получился в стиле кризисной команды, однако реакция на случившееся получилась образцовой. «Локо» атаковал значительную часть первого тайма, демонстрируя желание, хорошее движение и понимание, чего он хочет. Перспективных подходов хватало, а успех принес стандарт, причем Комличенко что-то подсказал выполнявшему подачу Титкову и спустя мгновение забил, замкнув дальнюю штангу благодаря скидке Морозова.

К перерыву москвичи вполне могли выйти вперед, и если дальний удар Руденко не стал проблемой для вратаря, то в концовке тайма Магомедов выдал эффектный сейв, ногой остановив удар выскочившего фактически один на один Пиняева. А ведь это была заявка на очень красивый гол: Сергей сам завязал комбинацию, потом выполнил забегание в штрафную под тонкую передачу Титкова и наносил завершающий удар шведкой.

Показательно, что по такой игре Евсеев сделал в перерыве две замены, выпустив на поле Миро и Джабраилова. Причем второй тайм, как и первый, мог начаться с гостевого гола. Хоссейннеджад выскочил один на один и обыграл вратаря, но пожар потушил преследовавший иранца Ненахов. Тут же неприятный удар Кузяева пришлось останавливать Митрюшкину. Два отличных шанса, а забил в ответ на эти выпады «Локомотив». Вдохновенно игравший Пиняев слева закрутил мяч к площади ворот точно на голову Руденко, а если бы не Магомедов, по истечении часа игры Комличенко мог оформить дубль.

Мог забивать не попавший в угол Фассон, но, так как перевес хозяев оставался минимальным, напряженной концовки избежать не удалось. Даже дополнительный защитник в лице Ньямси не являлся гарантией полного спокойствия. Так, Лесовой опасно стрелял с линии штрафной в ближний угол, а Ражаб Магомедов промахнулся, атакуя с разворота при подаче углового. «Локо», еще недавно державший все под контролем, периодически прижимался к воротам. Не сам — его заставляли это сделать активизировавшиеся в концовке махачкалинцы.

Но москвичи выстояли, выиграв и второй матч чемпионата под началом Овчинникова. Его подопечные ушли из зоны стыков, отправив туда «Динамо». Теперь это головная боль Евсеева.