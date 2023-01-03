Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 05:05

Дана Уайт объяснил, почему подрался с женой

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент UFC Дана Уайт назвал ужасным инцидентом драку с женой Энн во время празднования Нового года.

«Вы слышали, как я годами говорил: «У парня никогда не было оправдания, чтобы бить женщин», и теперь мы вспоминаем этоо в такой ситуации. Это ужасный инцидент. Мы с Энн извинились друг перед другом. Сейчас нас больше всего беспокоит реацкия на это детей, с которыми мы уже поговорили», — приводит TMZ слова Уайта.

Дана Уайт и Энн поженились они в 1998 году. У них трое детей.

Дана Уайт. Президент UFC Дана Уайт подрался с женой

Дана Уайт
1
Читайте также
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
В США указали на уловку Запада для подготовки конфликта на Украине
МИД РФ назвал невозможным обсуждение мирного договора с Японией
В Анкаре заявили о приверженности мирному урегулированию на Украине
ФИФА предложила переименовать по стадиону в каждой стране в честь Пеле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент UFC Дана Уайт подрался с женой
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости