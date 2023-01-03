Дана Уайт объяснил, почему подрался с женой

Президент UFC Дана Уайт назвал ужасным инцидентом драку с женой Энн во время празднования Нового года.

«Вы слышали, как я годами говорил: «У парня никогда не было оправдания, чтобы бить женщин», и теперь мы вспоминаем этоо в такой ситуации. Это ужасный инцидент. Мы с Энн извинились друг перед другом. Сейчас нас больше всего беспокоит реацкия на это детей, с которыми мы уже поговорили», — приводит TMZ слова Уайта.

Дана Уайт и Энн поженились они в 1998 году. У них трое детей.