«Зенит» — снова лидер. И зимний чемпион?

Ждем заключительный тур года.

Это была одна из самых показательных недель для «Зенита». Она началась с падения на второе место и победы «Динамо» в первом круге. Продолжилась разговорами о кризисе, слухами об отставке главного тренера в случае поражения от ЦСКА. И стендапом Кругового. А завершилась перформансом команды Сергея Семака, достойным аплодисментов.

Уже по первому тайму на «ВЭБ Арене» стало понятно: можно сколько угодно рассуждать о неудачном первом круге. Фиксировать, что 18 пропущенных мячей и четыре поражения в 15 турах — худший показатель в эпоху Семака. Что в обороне не надежны ни Нино с Дивеевым, ни Мантуан. Что Барриос вообще проваливает сезон, а проблемы с мотивацией против середняков и аутсайдеров только усиливаются.

Рассуждать можно. Но зачем? Если в нужный момент и с топ-соперником «Зенит» гарантированно включается и играет с таким запасом, какого нет у конкурентов. Возвращается на первое место. И красиво отвечает на провокации.

На мой взгляд, в ЦСКА допустили две ошибки. Во-первых, поддались иллюзии мощного старта (и особенно победы над «Спартаком»), а теперь разгребают очень суровые реалии, которые не могли не проявиться на дистанции. Понимаю, что болельщики в ярости из-за последних результатов, но давайте объективно: невозможно претендовать на титул без забивных нападающих, с молодым центром обороны, нестабильными легионерами и вратарями, которые ошибаются и подменяют друг друга.

Огромное достижение, что Дмитрий Игдисамов так здорово начал и с первых туров держится в чемпионской гонке. Но у ЦСКА нет ни игрового баланса, ни притертого друг к другу состава, ни опыта, чтобы дважды в сезоне переезжать «Зенит» и претендовать на титул. Особенно — после открытых провокаций, на которые решились армейцы.

Сразу оговоримся, что в стендапе Кругового нет ничего критичного. Разогревающие видео — давно часть футбола. Это всегда ярко и интересно. Даже полезно, особенно когда цель — мотивировать свою команду.

Проблема в том, что Облякова, Кисляка и Лусиано в медиаслужбе ЦСКА никак не зарядили. Зато разозлили «Зенит». Особенно — Соболева и Глушенкова. По их реакции после финального свистка было понятно: они ехали в Москву с особым настроем.

А на что способна команда Семака, когда у лидеров нет проблем с мотивацией, все и так знали. Просто еще раз убедились: если Питер заряжен, даже ЦСКА выглядит командой из другой лиги. С привозами в обороне, которую просто растерзали, и ошибками вратаря. С беспомощностью в атаке и провалами в полузащите — там ситуацию не спас даже Кисляк, хотя он редко выдает плохие матчи.

В отличие от «Зенита», который всего за неделю изменил восприятие: мы в очередной раз убедились, что никакого спада не было и нет. Что Глушенков и Соболев — лучшая атакующая связка лиги. Что в полном порядке Луис Энрике и Дивеев, Сантос и даже Барриос. А Карпукас набрал такую форму, что не факт, что Вендел вернется в стартовый состав.

А провалы с середняками наверняка продолжатся. Такой подход и отношение могут не нравиться. Даже раздражать. Но какая разница, если на общий результат такое не влияет?

В прошлом сезоне «Зенит» добрался до титула с похожим настроем. В этом тоже первый и, вероятно, сохранит лидерство к перерыву. Особенно с учетом того, как просели «Динамо», «Краснодар». И «Спартак», которого, уверен, в понедельник ожидает тяжелейший матч в Воронеже.

От каждого из них жду усиления за зиму и выход на новый уровень весной. Абсолютно уверен: они в состоянии играть гораздо качественнее.

Но пока все идет к тому, что на зимнюю паузу «Зенит» уйдет с неидеальным, но вполне комфортным положением в таблице. И в статусе зимнего чемпиона.