«Зенит» — снова лидер. И зимний чемпион?
Это была одна из самых показательных недель для «Зенита». Она началась с падения на второе место и победы «Динамо» в первом круге. Продолжилась разговорами о кризисе, слухами об отставке главного тренера в случае поражения от ЦСКА. И стендапом Кругового. А завершилась перформансом команды Сергея Семака, достойным аплодисментов.
Уже по первому тайму на «ВЭБ Арене» стало понятно: можно сколько угодно рассуждать о неудачном первом круге. Фиксировать, что 18 пропущенных мячей и четыре поражения в 15 турах — худший показатель в эпоху Семака. Что в обороне не надежны ни Нино с Дивеевым, ни Мантуан. Что Барриос вообще проваливает сезон, а проблемы с мотивацией против середняков и аутсайдеров только усиливаются.
Рассуждать можно. Но зачем? Если в нужный момент и с топ-соперником «Зенит» гарантированно включается и играет с таким запасом, какого нет у конкурентов. Возвращается на первое место. И красиво отвечает на провокации.
На мой взгляд, в ЦСКА допустили две ошибки. Во-первых, поддались иллюзии мощного старта (и особенно победы над «Спартаком»), а теперь разгребают очень суровые реалии, которые не могли не проявиться на дистанции. Понимаю, что болельщики в ярости из-за последних результатов, но давайте объективно: невозможно претендовать на титул без забивных нападающих, с молодым центром обороны, нестабильными легионерами и вратарями, которые ошибаются и подменяют друг друга.
Огромное достижение, что Дмитрий Игдисамов так здорово начал и с первых туров держится в чемпионской гонке. Но у ЦСКА нет ни игрового баланса, ни притертого друг к другу состава, ни опыта, чтобы дважды в сезоне переезжать «Зенит» и претендовать на титул. Особенно — после открытых провокаций, на которые решились армейцы.
Сразу оговоримся, что в стендапе Кругового нет ничего критичного. Разогревающие видео — давно часть футбола. Это всегда ярко и интересно. Даже полезно, особенно когда цель — мотивировать свою команду.
Проблема в том, что Облякова, Кисляка и Лусиано в медиаслужбе ЦСКА никак не зарядили. Зато разозлили «Зенит». Особенно — Соболева и Глушенкова. По их реакции после финального свистка было понятно: они ехали в Москву с особым настроем.
А на что способна команда Семака, когда у лидеров нет проблем с мотивацией, все и так знали. Просто еще раз убедились: если Питер заряжен, даже ЦСКА выглядит командой из другой лиги. С привозами в обороне, которую просто растерзали, и ошибками вратаря. С беспомощностью в атаке и провалами в полузащите — там ситуацию не спас даже Кисляк, хотя он редко выдает плохие матчи.
В отличие от «Зенита», который всего за неделю изменил восприятие: мы в очередной раз убедились, что никакого спада не было и нет. Что Глушенков и Соболев — лучшая атакующая связка лиги. Что в полном порядке Луис Энрике и Дивеев, Сантос и даже Барриос. А Карпукас набрал такую форму, что не факт, что Вендел вернется в стартовый состав.
А провалы с середняками наверняка продолжатся. Такой подход и отношение могут не нравиться. Даже раздражать. Но какая разница, если на общий результат такое не влияет?
В прошлом сезоне «Зенит» добрался до титула с похожим настроем. В этом тоже первый и, вероятно, сохранит лидерство к перерыву. Особенно с учетом того, как просели «Динамо», «Краснодар». И «Спартак», которого, уверен, в понедельник ожидает тяжелейший матч в Воронеже.
От каждого из них жду усиления за зиму и выход на новый уровень весной. Абсолютно уверен: они в состоянии играть гораздо качественнее.
Но пока все идет к тому, что на зимнюю паузу «Зенит» уйдет с неидеальным, но вполне комфортным положением в таблице. И в статусе зимнего чемпиона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|16
|10
|3
|3
|24-14
|33
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|16
|4
|7
|5
|19-23
|19
|
10
|Динамо Мх
|16
|5
|2
|9
|19-29
|17
|
11
|Локомотив
|16
|4
|5
|7
|19-22
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
13
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
14
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|0 : 0
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|2 : 1
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4