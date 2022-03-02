Колби Ковингтон рассказал, почему они когда-то подружились с Масвидалем

Первый номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон в интервью ESPN рассказал, как в свое время началась его дружба с предстоящим соперником Хорхе Масвидалем.

— Почему вы сошлись с Хорхе и стали друзьями?

— Противоположности сходятся. Я человек с университетским образованием, он — выгнанный из школы уличный босяк, который хочет казаться гангстером. Мы совпали где-то посередине всего этого и нашли путь, как помочь друг другу. Противоположности сходятся, нас потянуло друг к другу естественно.

Поединок Масвидаля и Ковингтона пройдет в ночь на 6 марта в главном событии вечера UFC 272 в Лас-Вегасе.