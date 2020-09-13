Президент Bellator допустил, что Федор Емельяненко больше не будет драться в США

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко, скорее всего, больше не будет проводить бои в США. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер, слова которого приводит Cageside Press.

— У Федора по контракту с Bellator осталось два боя, и, скорее всего, они пройдут за пределами США, — сказал Кокер. — Я говорю это с осторожностью, потому что в нынешней ситуации сложно ориентироваться. В конце прошлого года он выступил в Японии. Теперь мы хотим, чтобы он провел поединок в Европе, а потом — прощальный бой в Москве. Мы разберемся. Думаю, эти бои пройдут в 2021 году.

28 сентября Емельяненко исполнится 44 года. На его счету 39 побед и 6 поражений в ММА. Последний бой в США он провел в январе 2019 года, проиграв нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.