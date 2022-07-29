Гаджиев рассказал о судьбе Багова и Магомедова после скандального боя

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о вероятности подписать в организацию бойцов Али Багова и Рашида Магомедова.

«Сейчас, если брать медийно, более интересен Багов. Почему? Потому что Рашид находится в завершающей стадии своей карьеры. Он никогда не был медийным бойцом, не станет им, и не хочет, о чем говорит прямо. Багов достаточно медиен, но у него очень большой гонорар. Я не знаю, как отбить вложенные в него деньги. Иногда я поражаюсь, как в ACA платят километровые деньги и как лига планирует вернуть гонорар «этого парня», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Бой Багова и Магомедова в рамках АСА, который проходил 22 июля в Сочи, остановил глава лиги Майрбек Хасиев. Оба бойца получили дисквалификацию за пассивное ведение поединка и выбыли из Гран-при организации.