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Сегодня, 19:00

Сергей Павлович: «Льюис — коварный и подлый боец»

Павлович поделился мнением о предстоящем сопернике Деррике Льюисе
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Деррик Льюис и Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

11-й номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем сопернике по UFC 277 Деррике Льюисе.

«Он думающий, неглупый боец. Он еще коварный и подлый. В нашем виде спорта все проходят через кровь, пот и, как правило, в бойцах со временем играет благородство, у большинства так. Потому что когда человек проходит трудности, он потом стремится к чему-то хорошему, доброму. А за ним замечается, что может симулировать, исподтишка что-то сделать, подковырки всякие. С этим человеком всегда надо быть настороже. Грубо говоря, как будто выходишь на охоту на дикого зверя».

Поединок Павловича и Льюиса пройдет в ночь на 31 июля в Далласе.

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Сергей Павлович
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