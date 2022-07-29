11-й номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем сопернике по UFC 277 Деррике Льюисе.

«Он думающий, неглупый боец. Он еще коварный и подлый. В нашем виде спорта все проходят через кровь, пот и, как правило, в бойцах со временем играет благородство, у большинства так. Потому что когда человек проходит трудности, он потом стремится к чему-то хорошему, доброму. А за ним замечается, что может симулировать, исподтишка что-то сделать, подковырки всякие. С этим человеком всегда надо быть настороже. Грубо говоря, как будто выходишь на охоту на дикого зверя».

Поединок Павловича и Льюиса пройдет в ночь на 31 июля в Далласе.