Гаджиев назвал цели Fight Nights в футбольной медиалиге

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему была создана футбольная команда лиги, которая будет выступать в медиалиге.

«Цели можно назвать высокими, — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru. — Нужно, чтобы об индустрии ММА узнало больше людей, а аудитория у футбола объективно самая большая. И медиалига собрала большое количество зрителей. Но мы можем выбрать другие цели. Развитие футбола, потому что игрокам также нужна новая аудитория. И, конечно, мы любим футбол и любим играть в хорошей компании».

Также президент AMC Fight Nights ответил на вопрос о чемпионских амбициях команды.

«Чемпионство? В первый сезон — нет. Наверное, в дебютном сезоне нам будет невероятно тяжело. Мы неплохо сориентировались, играя в футбол 7 на 7, но 11 на 11 — другая игра, в которой мы будем неплохо смотреться, потому что готовы физически и функционально. Это многое решает, но нужно привыкать», — сказал он.

В прошлом чемпионате медиалиги участвовало десять команд. Команды состоят преимущественно из медийных личностей.