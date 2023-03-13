Камил Гаджиев — о победе Волкова: «Саня умеет удивлять. Надеюсь, «факапов» будет все меньше»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу россиянина Александра Волкова над тяжеловесом из Молдавии Александром Романовым.

«Победа Волкова. Мне не нравился этот бой. Мне не нравилось то, что Волкову предстоит драться с Романовым, которого я считал стилистически неудобным соперником для Волкова. Но Саня умеет удивлять как со знаком плюс, так и со знаком минус. Когда удивляет со знаком минус — это когда он проигрывает выигранный бой за 45 секунд до конца. Надеюсь, что Саня умнеет, взрослеет, становится более опытным. Надеюсь, что таких факапов (провалов — Прим. «СЭ») будет все меньше и меньше, а таких спокойных и красивых побед, как над Романовым, будет больше. Красивых — это в том смысле, что это произошло легко и непринужденно. Так и делай, Саня. Красавец!» — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

«Вот сейчас Волков для себя может что-то просить, — продолжил он. — Была осечка в бою с Томом Аспиналлем, после которого казалось, что Волков — боец не того уровня. Время прошло — и Саня снова может замахиваться на большие вершины. Рад, что у нас в тяжелом весе сейчас в UFC есть два человека, которые говорят — это Волков и Павлович».

Волков победил Романова техническим нокаутом в первом раунде. Бойцы сразились на турнире UFC Fight Night 221, который состоялся в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе.