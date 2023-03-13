Камил Гаджиев: «Лично я болею за Мераба. Я — советский человек»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили над россиянином Петром Яном.

«Объективно сегодня Мераб — один из сильнейших бойцов в мире. Думаю, он высоко поднялся в pound-for-pound. За него лично я болею. Да, я не могу болеть за него в поединке Двалишвили — Ян, потому что здесь речь идет о нашем соотечественнике — Пете. Но во всех остальных случаях я буду болеть за Мераба. Почему? Я — советский человек. Думаю, так многие тоже скажут, а для нас Россия, Армения, Азербайджан и многие другие страны из постсоветского пространства — это свои люди. Поэтому за них мы всегда будем болеть. Мерабу удачи, а Пете возвращения! Думаю, что он работу над ошибками проведет, и, несмотря на очень неприятную полосу поражений, он все-таки сможет перезагрузиться. Думаю, ему надо что-то менять. Именно что? Пускай об этом сам Петя расскажет», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

На турнире UFC Fight Night 221, который проходил в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, Двалишвили единогласным решением судей победил Яна.