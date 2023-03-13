Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:05

Камил Гаджиев: «Лично я болею за Мераба. Я — советский человек»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили над россиянином Петром Яном.

«Объективно сегодня Мераб — один из сильнейших бойцов в мире. Думаю, он высоко поднялся в pound-for-pound. За него лично я болею. Да, я не могу болеть за него в поединке Двалишвили — Ян, потому что здесь речь идет о нашем соотечественнике — Пете. Но во всех остальных случаях я буду болеть за Мераба. Почему? Я — советский человек. Думаю, так многие тоже скажут, а для нас Россия, Армения, Азербайджан и многие другие страны из постсоветского пространства — это свои люди. Поэтому за них мы всегда будем болеть. Мерабу удачи, а Пете возвращения! Думаю, что он работу над ошибками проведет, и, несмотря на очень неприятную полосу поражений, он все-таки сможет перезагрузиться. Думаю, ему надо что-то менять. Именно что? Пускай об этом сам Петя расскажет», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

На турнире UFC Fight Night 221, который проходил в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, Двалишвили единогласным решением судей победил Яна.

Камил Гаджиев
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
6
2
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев — о поражении Яна от Двалишвили: «У Пети пропала острота»

Камил Гаджиев — о победе Волкова: «Саня умеет удивлять. Надеюсь, «факапов» будет все меньше»
Новости
RSS RSS
Все новости