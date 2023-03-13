Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:47

Камил Гаджиев: «Никита Крылов — красавец! Поздравляю его и всю Россию»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев восхищен победой Никиты Крылова над американцем Райаном Спэнном.

«Когда-то мне Никита казался случайным человеком в UFC, и Никита сам об этом знает. Когда его подписали, я сказал: «кто это такой? Человек, который случайно выиграл свои бои. Что он делает в UFC? Это же просто КМС». Потом я пригляделся, разобрался, узнал, что он из киокушина, а у этих людей есть особенный стержень. Ну и начал за ним наблюдать», — сказал Гаджиев на YouTube-канале Kamil Time.

«Никита может выиграть у любого человека в мире, — продолжил он. — В свое время считал, что, если и кто-то сможет выиграть в 93 [кг] у Джона Джонса, то это Никита. У человека нога, рука может вылететь в самый неожиданный момент откуда угодно. В общем этому бою не суждено сбыться, а так я бы посмотрел на бой Крылова за титул чемпиона в полутяжелом весе. Никита — красавец! Поздравляю его и всю Россию!».

Крылов победил Спэнна удушающим приемом (треугольник) в первом раунде. Бойцы сразились в минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Камил Гаджиев
Никита Крылов
UFC
ММА
1
1
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев — о победе Волкова: «Саня умеет удивлять. Надеюсь, «факапов» будет все меньше»

Бразилец Сузарт заявил, что рад выйти на ринг с бойцом из России
Новости
RSS RSS
Все новости