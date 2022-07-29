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Сегодня, 14:01

Гаджиев поразмышлял, за счет чего Петр Ян может проиграть Шону О'Мэлли на UFC 280

Руслан Минаев
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о поединке Петра Яна с Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Главное, чтобы Петя не подгорел. Все говорят, что О'Мэлли — фрик, и в этом противостоянии все решено. Если говорить технически, Ян — фаворит. Он сильнее. Но, может, О'Мэлли настолько спокоен, что покурит травку и финиширует Петю. Мы не знаем. Шансов немного, но они есть. Дело в том, что О'Мэлли вообще ничего не теряет в случае поражении. Если Яну надо возвращаться после поражения, и возвращаться в титульную гонку, Шон не будет переживать ни о чем», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Бой О'Мэлли и Яна состоится 22 октября на турнире UFC 280, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

В главном бою вечера единоборств UFC 280 встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев.

У 29-летнего россиянина Яна 16 побед и 3 поражения в ММА. В своем последнем бою он проиграл раздельным решением судей американцу Алджамэйну Стерлингу на UFC 273.

На счету 27-летнего О'Мэлли 15 побед, 1 поражение, и 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kamil-gadziev-predskazal-izbienie-v-poedinka-yana-i-omelli-44512/
Петр Ян
Шон О`Мэлли
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