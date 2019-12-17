Президент ACA рассказал о планах лиги на 2020 год

Президент лиги ACA Алексей Яценко рассказала о планах промоушна на 2020 год.

— Первый турнир 2020 года состоится 21 февраля в Краснодаре. У нас несколько площадок основных: Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Варшава. Планируем 17 турниров провести в 2020 году. Пока запланировано 15. Это Россия, но обязательно рассмотрим Казахстан и Польшу. Ведем переговоры с Италией, Португалией, Бразилией и США, — сказал Яценко. (Михаил Потапов)