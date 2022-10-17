Ислам Махачев: «У Исмагулова хорошие навыки, он подберется близко к топам»

Претендент на пояс UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мнением об 11-м номере дивизиона Дамире Исмагулове.

«Исмагулова я считаю хорошим бойцом, Физиев — у него чисто как-то больше ударки, мы еще борьбу его не видели, никто еще его не тестировал там. У Исмагулова навыки хорошие, думаю, он тоже подберется близко [к топам]. Проблем нет с этими ребятами подраться. Это же не война какая-то — вышел, подрался», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Исмагулов идет на пяти победах подряд в легком весе UFC. 17 декабря он подерется с Арманом Царукяном на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Махачев 22 октября проведет титульный поединок с Чарльзом Оливейрой 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.