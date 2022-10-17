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Емельяненко объяснил поражение от Дацика: «Бог меня приземлил, чтобы я не возносился»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Тяжеловес Александр Емельяненко объяснил причину поражения нокаутом от Вячеслава Дацика.

«Во-первых, тяжелый вес, — сказал Емельяненко на пресс-конференции Hardcore Boxing. — Любой удар может оказаться нокаутирующим. Дацик хорошо бьет, хорошо размашисто кидает удары. Техники абсолютно никакой нет, просто акцентированные удары из-под ж**ы. Это его один единственный шанс, случай, ну и меня немножко судьба, жизнь, карма, Бог — он немножко меня приземлил для того, чтобы я не возносился и по земле ходил ногами».

Дацик за 13 секунд нокаутировал Дацика в поединке, который состоялся 24 сентября в Москве в лиге Hardcore Boxing.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА
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