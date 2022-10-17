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Сегодня, 16:13

Кевин Холланд отклонил предложение Чимаева вместе потренироваться

Давид Хачатрян
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29-летний средневес UFC Кевин Холланд (23-8) сообщил, что он никогда не уйдет из своей команды, чтобы потренироваться с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Я не буду тренироваться с этим парнем, — сказал американец на The MMA Hour. — Не знаю, о чем, черт возьми, он думал, когда это говорил. Наверное, он сказал это из-за того, что я спросил его, сколько раз в неделю он тренирует борьбу. Я просто хотел выкрасть рецепт для себя и своих парней. Я не тренируюсь с другими командами».

Чимаев победил Холланда сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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