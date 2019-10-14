Преемник Хабиба. Большое интервью с Махачевым — на Youtube-канале «СЭ»
Российский боец UFC Ислам Махачев дал обстоятельное интервью «СЭ». Премьера интервью — в понедельник, в 10.00 на нашем YouTube-канале.
Сегодня на нашем YouTube-канале будет опубликована первая часть беседы с Исламом, которого отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — называет следующим чемпионом UFC в легком весе.
Вы узнаете:
— когда Ислам собирается провести новый бой
— с кем он хотел бы сразиться
— почему Махачев считает Нейта Диаса слабым соперником
— побеждал ли кто-нибудь Хабиба в спаррингах
— как он покорил гору высотой 4 тысячи метров
— в какие экстремальные ситуации Ислам попадал в горах
— есть ли у Макгрегора шансы в бою с Гэтжи
— как много боев еще проведет Хабиб, версия Махачева
— по какому поводу он хочет обратиться к правительству Дагестана