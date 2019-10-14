Российский боец UFC Ислам Махачев дал обстоятельное интервью «СЭ». Премьера интервью — в понедельник, в 10.00 на нашем YouTube-канале.

Сегодня на нашем YouTube-канале будет опубликована первая часть беседы с Исламом, которого отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — называет следующим чемпионом UFC в легком весе.

Вы узнаете:

— когда Ислам собирается провести новый бой

— с кем он хотел бы сразиться

— почему Махачев считает Нейта Диаса слабым соперником

— побеждал ли кто-нибудь Хабиба в спаррингах

— как он покорил гору высотой 4 тысячи метров

— в какие экстремальные ситуации Ислам попадал в горах

— есть ли у Макгрегора шансы в бою с Гэтжи

— как много боев еще проведет Хабиб, версия Махачева

— по какому поводу он хочет обратиться к правительству Дагестана