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Сегодня, 10:48

Появилось видео начала конфликта с участием блогеров-бойцов Артема Тарасова и Никиты Солонина

Виктория Кравченко
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Появилось видео начала конфликта с участием Артема Тарасова и Никиты Солонина.

В сети появилось видео начала конфликта в Санкт-Петербурге с участием Артема Тарасова и Никиты Солонина.

Сообщалось, что популярные бойцы поп-ММА участвовали в массовой потасовке в Мурино.

Появилось видео начала конфликта с участием Артема Тарасова и Никиты Солонина.
Появилось видео начала конфликта с участием Артема Тарасова и Никиты Солонина.

В интервью «Известиям» Тарасов опроверг участие в конфликте. «Я был на месте происшествия, в драке не участвовал, — приводит слова Тарасова «Известия». — Произошла она из-за конфликта двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, другие пришли просто, без оружия. У меня, слава Богу, никаких проблем нет со здоровьем».

В полиции подтвердили информацию о драке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

ММА
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