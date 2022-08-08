Появилось видео начала конфликта с участием блогеров-бойцов Артема Тарасова и Никиты Солонина

В сети появилось видео начала конфликта в Санкт-Петербурге с участием Артема Тарасова и Никиты Солонина.

Сообщалось, что популярные бойцы поп-ММА участвовали в массовой потасовке в Мурино.

Появилось видео начала конфликта с участием Артема Тарасова и Никиты Солонина.

В интервью «Известиям» Тарасов опроверг участие в конфликте. «Я был на месте происшествия, в драке не участвовал, — приводит слова Тарасова «Известия». — Произошла она из-за конфликта двух людей, которые что-то не поделили. Но одни пришли с оружием, другие пришли просто, без оружия. У меня, слава Богу, никаких проблем нет со здоровьем».