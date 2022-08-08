Майкл Чендлер рассказал, почему Оливейра победит Махачева

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) считает Чарльза Оливейру (33-8) более техничным бойцом, который не уступает россиянину ни в партере, ни в стойке.

«Сильные стороны Ислама — это сильные стороны Чарльза, — отметил Чендлер в интервью MMA Fighting. — Чарльз лучше в ударке, он более умелый боец. Если Ислам выйдет в клетку и окажется, что он действительно настолько доминантен в позициях, то Чарльза ждет плохая ночь. Но мне кажется, что Чарльз слишком техничен. В стойке у него будет преимущество. Его будет несложно повалить, но в грэпплинге он выиграет».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.