Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:56

Майкл Чендлер рассказал, почему Оливейра победит Махачева

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) считает Чарльза Оливейру (33-8) более техничным бойцом, который не уступает россиянину ни в партере, ни в стойке.

«Сильные стороны Ислама — это сильные стороны Чарльза, — отметил Чендлер в интервью MMA Fighting. — Чарльз лучше в ударке, он более умелый боец. Если Ислам выйдет в клетку и окажется, что он действительно настолько доминантен в позициях, то Чарльза ждет плохая ночь. Но мне кажется, что Чарльз слишком техничен. В стойке у него будет преимущество. Его будет несложно повалить, но в грэпплинге он выиграет».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Майкл Чендлер
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео начала конфликта с участием блогеров-бойцов Артема Тарасова и Никиты Солонина
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости