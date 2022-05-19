Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:00

Появилось фото травмы человека, в которого стрелял Кейн Веласкес

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фото травмы человека, в которого стрелял Кейн Веласкес.
Фото Middle Easy

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) находится в тюрьме по обвинению в покушении на убийство. Веласкес, преследуя предполагаемого растлителя своего ребенка, 43-летнего Гарри Юджина Гуларта, выстрелил в отчима Гуларта — Пола Бендера. Пуля угодила в правую руку жертвы.

Бендер сообщил, что опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи. В свою очередь адвокат жертвы рассказал, что после полученной травмы Бендер не сможет продолжать работать водителем грузовика. «Бендер и его жена, скорее всего, еще не скоро оправятся после стрельбы, учиненной Кейном Веласкесом», — приводит слова адвоката Бендера издание MMA Junkie.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. 17 мая суд отказал Веласкесу в освобождении под залог.

UFC
ММА
1
0
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тони Фергюсон: «Хабиб избегает настоящего боя. Это я величайший боец в истории»

Физиев — об обвинениях Грина в употреблении стероидов: «Если я встречу тренера, то влеплю ему леща»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости