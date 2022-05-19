Появилось фото травмы человека, в которого стрелял Кейн Веласкес

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) находится в тюрьме по обвинению в покушении на убийство. Веласкес, преследуя предполагаемого растлителя своего ребенка, 43-летнего Гарри Юджина Гуларта, выстрелил в отчима Гуларта — Пола Бендера. Пуля угодила в правую руку жертвы.

Бендер сообщил, что опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи. В свою очередь адвокат жертвы рассказал, что после полученной травмы Бендер не сможет продолжать работать водителем грузовика. «Бендер и его жена, скорее всего, еще не скоро оправятся после стрельбы, учиненной Кейном Веласкесом», — приводит слова адвоката Бендера издание MMA Junkie.

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. 17 мая суд отказал Веласкесу в освобождении под залог.