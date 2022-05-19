10-й номер рейтинга UFC 29-летний Рафаэль Физиев (11-1) жестко высказался по поводу слов бойца UFC Бобби Грина (29-13) и его тренера на подкасте Джо Рогана. В подкасте Грин заявил, что бойцы UFC, которые тренируются в Таиланде, употребляют стероиды.

«Раньше я очень уважал Бобби Грина, говорил о нем только хорошее, — сказал Физиев в интервью Submission Radio. — Но теперь я понимаю, что он затаил большую обиду. Почему ты говоришь обо мне такое дерьмо? Чувак, я боюсь принимать BCAA! Я боюсь пить обычный белок! Когда у меня болит голова, я даже опасаюсь пить таблетки от головной боли. При этом этот пацан идет на подкаст и говорит такое. Максимум, что я пью — это поливитаминные препараты, витамин С и кальций. Вот и все.

Я не видел его [Грина] в Tiger Muay Thai. Он врал, когда говорил обо мне. Он говорит, что, мол, его друзья или студенты спрашивали меня на счет стафилококковой инфекции, и я типа говорил: «Хочешь купить стероиды?». Пошел на***. Реально. Если я встречу его тренера, я влеплю ему леща, как своей су***. Почему он врет? Говорит о таких вещах на подкасте у Джо Рогана, у которого большая аудитория, миллионы людей смотрят его. Бобби — собачонка. Настоящая дворняжка».

Физиев победил Грина 7 августа 2021 года на UFC 265 в Хьюстоне, США. Следующий бой он проведет против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) на UFC Fight Night 9 июля в Лас-Вегасе, США.