Тони Фергюсон: «Хабиб избегает настоящего боя. Это я величайший боец в истории»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (23-5) вновь вступил в словесную перепалку с экс-менеджером Хабиба Нурмагомедова (29-0) Али Абдель-Азизом в Twitter, напомнив своим подписчикам, что Нурмагомедов выбывал с боя с ним.

«Я рад за тебя и желаю тебе только самого лучшего, но, честно говоря, ты ничего не сможешь сделать лучше, чем Величайший в истории боец», — написал Абдель-Азиз в Twitter, обращаясь к Фергюсону.

В ответ Фергюсон написал: «Твой величайший избегает настоящего боя. Это я Величайший. Лучший на все времена. Я принял предложение The Ultimate Fighter, и я уверен, что он не появится там. Так же, как он не появился на UFC 249».

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.