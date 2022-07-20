Владелец UFC облил Илона Маска водой из шланга. Фото

Миллиардер Ари Эмануэль был замечен в греческом городе Миконос на борту яхты «Зевс» с генеральным директором SpaceX и Tesla Илоном Маском. Репортеры запечатлели момент, как Эмануэль поливает Маска водой из шланга. Об этом пишет издание Page Six.

Эмануэль, будучи генеральным директором William Morris Endeavour, приобрел UFC в 2016 году за 4 миллиарда долларов. Эта сделка стала самой крупной сделкой в истории спорта. С учетом популяризации ММА и растущей прибыли UFC, сделка оказалась очень выгодной для Эмануэля.