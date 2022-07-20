Монсон: «Я больше русский, чем Дацик»

Боец ММА Джефф Монсон рассказал о своей любви к России перед поединком против Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я знал, что Россия — моя судьба. Когда я впервые приехал в Россию, все было именно так, как я мечтал: Красная площадь, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, озеро Байкал, Сибирь. Россия — мой дом. У меня русские жена и дети. И моя работа здесь. Я открываю детские спортивные школы.

Дацик, ты родился в России — поздравляю — ты ничего не желал для помощи России, твоя поддержка России — просто слова. Я могу посмотреть тебе в глаза и сказать, что на 100 процентов я больше русский, чем ты», — приводит РЕН ТВ слова Монсона.

Бой между Монсоном и Дациком пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.