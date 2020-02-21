Поветкин пожелал удачиХаритонову в бою против Родригеса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин пожелал удачи Сергею Харитонову в бою против Фернандо Родригеса

— Хочу пожелать успехов и хорошего поединка Сергею Харитонову. Сергей сильный, я верю в его победу. Болеем за наших, — сказал Поветкин в обращении на сайте РЕН ТВ.

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.